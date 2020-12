VIDEO | Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni e Fedez, lei: “Onorati, faremo sempre di più”

MILANO – “Siamo molto onorati, speriamo ora di fare sempre di più per Milano, e per l’Italia in generale”. È il commento dell’imprenditrice milanese Chiara Ferragni, insignita assieme al proprio compagno Fedez della Medaglia d’oro (il cosiddetto Ambrogino d’oro) come Civica Benemerenza del Comune di Milano.

LEGGI ANCHE: Da Chiara Ferragni a Suor Anna, Sala consegna gli Ambrogini d’oro