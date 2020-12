VIDEO | Gianni Morandi a ‘Radio Italia Ora’ canta Calcutta

ROMA – ‘Radio Italia Ora‘ trionfa ai Bea Italia– Best Event Awards edizione 2020. L’evento che dal 27 al 29 Giugno scorso, per 45 ore consecutive, ha visto 45 artisti italiani prendere il controllo dell’emittente di sola musica italiana, ha conquistato il 1° posto nella categoria Evento culturale, musicale e sportivo digitale/ibrido; 1° posto Premio speciale Press award; il 1° posto nella macrocategoria evento B2C digitale/ibrido; 1° posto Menzione speciale Best Effectiveness.

Tra i tanti artisti che hanno preso parta alla pluripremiata iniziativa, anche Gianni Morandi. Nella sua ORA Gianni Morandi ha raccontato la sua curiosità per il nuovo cantautorato, presentando con grande generosità una playlist tutta dedicata ai giovani da Calcutta a Levante, da Brunori SAS a Maria Antonietta, da Coez a Motta.