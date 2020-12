Maltempo, Zaia: “In montagna è un casino, state a casa e non intralciate per fare le storie di Instagram”

BOLOGNA – “Faccio appello ai cittadini: non intralciate il traffico in montagna, perché siamo nei casini. Non escludo anche un’ordinanza, la stiamo già abbozzando”. A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa di questa mattina.

Dopo l’ondata di maltempo di ieri, segnala, “abbiamo frane ciclopiche e strade chiuse: è solo una rotta di palle se venite lì. Fatele altrove le storie di Instagram. Non abbiamo bisogno del turismo del macabro“. Quindi, ribadisce il governatore, “non intasate le strade di montagna, muovetevi solo per estrema necessità. Evitiamo di fare giri per andare a vedere quanto fango c’è. Adesso abbiamo bisogno di fare lavorare con tranquillità i nostri uomini, per riaprire le strade in sicurezza”.

APERTO LO STATO DI CRISI: DANNI PER MEZZO MILIARDO DI EURO

Secondo Zaia la stima dei danni causati dal maltempo ieri in Veneto viaggia già intorno a mezzo miliardo di euro: “Ho già dichiarato lo stato di crisi”. Ora, insieme ai sindaci, partirà la conta esatta dei danni per poi aspettare la dichiarazione di stato di emergenza da parte del Governo. “C’è ancora in piedi quella per la Sardegna- sottolinea il governatore- credo che metteranno insieme più stati di crisi, penso ad esempio anche all’Emilia-Romagna per l’esondazione del Panaro. Peraltro abbiamo ancora in piedi il fortunale estivo: spero che venga recuperato, perché anche quella è una partita importante”.

Il governatore ci tiene a sottolineare che la “tragedia di queste ore non è da poco. Non sto qua a dire di frane, evacuati e strade chiuse. Mi interessa dire piuttosto che c’è stata più acqua del 2010“. Dieci anni fa caddero 586 millimetri di pioggia, che mandarono sott’acqua 235 Comuni con 10.040 famiglie allagate, ricorda Zaia. Ieri invece sono caduti circa 624 millimetri di pioggia. Eppure, rivendica il presidente della Regione, “Vicenza non è andata sott’acqua grazie alle opere che abbiamo fatto. Senza quelle, città come Vicenza andavano sott’acqua e molti altri paesi”. Quindi, insiste Zaia, “le opere hanno funzionato. Però sui giornali non vedo parlare della Regione. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, ma non posso non ricordare le battaglie in questi anni coi comitati, gli espropri e le segnalazioni alle autorità”. Il governatore poi aggiunge: “La natura tenta di riappropriarsi del territorio ogni giorno, non possiamo pensare di essere invincibili. Il dissesto ci sarà sempre, noi dovremo fare in modo che l’impatto sia il minore possibile. Ma un po’ di sfogo glielo dobbiamo lasciare”.