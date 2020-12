Il virologo Bassetti: “Il Natale è sacro, il Governo avrebbe dovuto concederlo con il distanziamento”

ROMA – “Il Natale in famiglia è sacro, io ho perso la mamma da poco ma chi ha la fortuna di averla dovrebbe stare con lei. La solitudine e l’isolamento sociale sono da evitare. Il Governo avrebbe dovuto dare delle indicazioni sul distanziamento nelle case, non dire tout court che non si può passare il Natale insieme”. Lo ha detto il virologo Matteo Bassetti durante una diretta facebook con Matteo Salvini, e ha aggiunto: “Dire che l’estate ci ha portato a questa situazione è sbagliato. Il moltiplicatore di contagi c’è stato con la ripresa delle scuole. Gli italiani, salvo qualche eccezione, si sono comportati male”.

Il leader della Lega gli fa eco spiegando che “Quelli del Governo sono decreti per ricchi, perché chi ha tre o quattro settimane di vacanza può andare ovunque ma non tutti possono permetterselo. La proposta della Lega è consentire di passare il Natale con i propri cari con un numero massimo di dieci persone con la possibilità di allontanarsi per massimo 50 km”, ha concluso.

