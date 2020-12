Ancora piogge in Friuli Venezia Giulia, domani venti di bora e neve in quota

di Micol Brusaferro

TRIESTE – Dopo le piogge abbondanti e l’acqua alta del weekend in Friuli Venezia Giulia, nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile, dalle 12 di oggi alla mezzanotte di domani. La depressione presente su gran parte dell’Europa crea ancora condizioni di instabilità e tra martedì e mercoledì, come annuncia l’Osmer (l’osservatorio meteo regionale) arriverà un altro fronte con correnti umide meridionali in quota, orientali nei bassi strati.

Oggi precipitazioni sparse, anche temporalesche, un po’ ovunque, con qualche schiarita nel pomeriggio e vento moderato sulla costa. Domani piogge diffuse, da abbondanti a intense, e nevicate dagli 800 metri. Arriverà vento di bora che soffierà da moderato a sostenuto sulla costa. Mercoledì ancora piogge abbondanti.

Tanti gli interventi effettuati dai pompieri nel fine settimana, tra le varie segnalazioni ieri i Vigili del fuoco del Comando di Pordenone hanno soccorso un’auto nel sottopasso del Comune di Zoppola, bloccata a causa della presenza di acqua dovuta alle continue precipitazioni. La persona alla guida è riuscita in tempo ad abbandonare il veicolo, poi recuperato dalle squadre presenti sul posto. Nel corso della giornata anche altri interventi, per abitazioni invase dall’acqua.