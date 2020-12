Recovery fund, Provenzano: “Problemi da Orban, ora pure qualcuno in maggioranza…”

ROMA – “Una cabina di regia per il recovery fund ci deve essere. Di fronte alla tragedia nazionale del Covid c’e’ bisogno di fiducia assoluta nelle istituzioni, questa polemica continua da parte di una parte della maggioranza e’ deprimente. Gia’ abbiamo Orban che ci sta creando problemi, se anche qualcuno nella maggioranza per motivi di visibilità mette a rischio questa enorme opportunità del recovery fund non va bene. Oggi la nostra amministrazione pubblica non ci dà certezze di poter rispettare i tempi richiesti. Dopo il cdm di oggi daremo molte certezze sulle tante sciocchezze uscite questi giorni”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano ai microfoni di Radio 24.

l consiglio dei ministri previsto per le ore 9 è spostato alle 11. All’ordine del giorno la struttura di missione per il recovery fund. Prima ci saranno contatti tra il premier e le forze politiche di maggioranza.