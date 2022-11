Spezione Everest, la psicologa: “Occasione per rivedere la vita”

ROMA – “Non è stato un trekking semplice. Il nostro gruppo ha affrontato percorsi in altissima quota, molti di più di quelli che abitualmente siamo chiamati ad affrontare, abbiamo compiuto fino a 15 test medici per evidenziare l’impatto dell’alta quota sull’organismo. Tutto questo ha richiesto ai partecipanti sia uno sforzo fisico che umano, dando comunque origine a momenti davvero belli. Naturalmente non sono mancati i momenti difficili, ma devo dire che la leadership è stata in grado di tenere l’umore alto che ci ha portati al successo. Come psicologa questa esperienza è stata arricchente. Ho notato come soprattutto le donne presenti in spedizione hanno colto questa esperienza per rivedere la loro vita e porsi domande sul loro futuro“. A dirlo è la dottoressa Fulvia Quilici Matteucci, psicologa ufficiale della spedizione legata al Progetto Internazionale dal titolo ‘Lobuje Peak-Pyramid: Exploration & Physiology 2022’, che sta coinvolgendo un gruppo di 22 italiani, uomini e donne, di età compresa tra i 20 e i 60 anni e che è seguito e supportato dall’agenzia Dire.

