Deraglia un treno della Circumvesuviana, paura per i 30 passeggeri a bordo

NAPOLI – Momenti di paura per i 30 passeggeri che oggi si trovavano a bordo di un treno della Circumvesuviana deragliato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14. La parte finale di un mezzo dell’azienda di trasporto pubblico Eav è sviata mentre si avvicinava a passo d’uomo alla stazione di Pompei Santuario, dove era in entrata per effettuare la fermata viaggiatori.

Dalle prime informazioni apprese emerge che non ci sono stati danni a persone: Eav fa sapere che 30 passeggeri a bordo in quel momento sono scesi in sicurezza sul marciapiede in stazione. I tecnici della holding di trasporto sono sul posto per accertare le cause e ripristinare la circolazione, che è momentaneamente interrotta su tutta la tratta. Eav spiega che sarà una commissione d’inchiesta a fare luce su quanto accaduto, ma avverte: “il dubbio che si tratti di un banale quanto grave errore umano è forte”.

L’AZIENDA DI TRASPORTO NELLA BUFERA

La politica e il mondo sindacale prendono di mira l’azienda di trasporto Eav e, in particolare, il presidente della holding Umberto De Gregorio. “Anche oggi tanti pendolari, studenti, turisti e lavoratori hanno rischiato a bordo di un treno della ex-Circumvesuviana, la situazione è ormai intollerabile“, dice il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella.

Per Annarita Patriarca, deputata e capogruppo FI in Campania, “stiamo assistendo allo sfacelo dell’Eav nell’indifferenza della dirigenza e della Regione Campania. Il deragliamento verificatosi quest’oggi, a Pompei, è solo l’ultima di una lunghissima sequela di incidenti e disservizi che fanno della Circumvesuviana un vero e proprio incubo per pendolari e turisti“. Il capogruppo della Lega Severino Nappi incalza: “Viene più che naturale chiedersi dove trovi il coraggio De Gregorio per non dimettersi. Forse il presidente di Eav sta aspettando che ci scappi il morto?”. Gennaro Saiello (M5s) chiede al governo di commissariare Eav.

