Al Gf Vip Nikita torna single e Antonino e Giaele si baciano, cosa succede stasera 7 novembre

BOLOGNA – Lui ha pubblicizzato un video di loro due insieme, lei non ha gradito l’outing e così, nel giro di pochi giorni, ha deciso che quella storia rimasta fino ad ora segreta e in stand by non era poi così importante e si è dichiarata ‘libera’. Di amoreggiare eventualmente con George Ciupilan (per la gioia dell’ex Matteo Dimante) oppure magari con la new entry Luca Onestini, con cui pare esserci già un certo felleling. Parliamo di Nikita Pelizon, la modella concorrente del Grande Fratello vip, di cui probabilmente si parlerà nella puntata del GF Vip di questa sera, 7 novembre.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip entrano nuovi concorrenti, ecco chi sono

IL VIDEO RESO PUBBLICO DA VALERIO SENZA IL SUO PERMESSO

Nella puntata dello scorso giovedì, 3 novembre, Alfonso Signorini le ha mostrato un video che circola in rete e che è stato reso pubblico da Valerio Tremiterra, l’uomo con cui Nikita si stava frequentando da poco tempo prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Una storia non ufficiale, non un fidanzamento, ma una frequentazione di “25 giorni“, su cui i due avevano deciso di comune accordo di mantenere il riserbo. Questo quello che ha spiegato Nikita nei giorni scorsi. Lei si era limitata a dire che era in qualche modo legata a una persona fuori, senza fare nomi o altro. Lui, invece, a un certo punto ha deciso di far girare questo video. Un video realizzato tra l’altro dalla stessa Nikita, dove scorrevano una dopo l’altra tante immagini dei due sorridenti, in vacanza e altri luoghi. “Fidanzati è una parola grossa– ha detto Nikita durante la diretta rispondendo ad Alfonso Signorini-, ma lo penso tanto. Vedremo quando uscirò se entrambi ci siamo pensati e se la relazione continuerà”.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip Nikita contro il suo ex Matteo Diamante: “Non vuole che esca con ragazzi della Liguria”

Nei giorni successivi, però, ragionandoci, si è molto seccata per la scelta di lui di rendere pubblico questo video senza il suo assenso. “Io non ho autorizzato che quel video venisse fuori, non era quello che ci eravamo detti. Se lo ha deciso lui cambiato quello che ci eravamo dfetti”, ha detto Nikita a Luca Salatino. “Non mi è piaciuto il comportamento, non me lo aspettavo, zero”, ha detto ancora parlando con Sarah Altobello. “È il gesto che non va bene. Io sui social, prima di pubblicare un mio fidanzato, devo essere sicura. Ma se io non ti metto significa che ti sto ancora conoscendo”, ha proseguito. “Visto che ti ho conosciuto solo per 20 giorni, come fai a decidere di fare una cosa così? Lo ha deciso lui, poteva comunicare in un’altra forma, è stata una mancanza di rispetto di privacy“. Anche la sorella di Nikita, Jessica, nei giorni scorsi ha attaccato sui social Valerio per la scelta di rendere pubblico quel video e il rapporto con la modella, chiedendogli di allontanarsi da lei.

IL BACIO TRA ANTONINO E GIAELE

Questa sera spazio anche al feeling che continua ad esserci tra Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez, e l’influencer Giaele De Donà, destinataria nella scorsa puntata di una lettera un po’ intimidatoria dal marito Bradford, che le chiedeva di non mancargli di rispetto con i suoi comportamenti. I due, che anche nei giorni scorsi sono continuati ad apparire vicini e complici, si sono anche scambiati un bacio, nella notte tra sabato e domenica. Il pretesto è stato il gioco obbligo verità che i concorrenti sanno facendo da alcuni giorni e la richiesta di baciare Giaele, per Antonino, è stata avanzata da Daniele Del Moro. Tutti gli altri hanno tifato e, anche se Daniele si era fatto avanti per ‘cambiare’ la scelta e non imbarazzare Antonino, li sui è avvicinato all’influencer e l’ha baciata. Questa sera arriveranno altri messaggio dal marito di Giaele?

IL TELEVOTO PER IL PREFERITO

Nella nuova puntata si parlerà anche dei sei nuovi concorrrenti entrati giovedì 3 novembre e in particolare di Oriana Marzoli, che ha subito “catturato subito l’attenzione dei coinquilini, grazie alla sua personalità travolgente”, come si legge sul sito del Grande Fratello. Consueta la ‘sorpresa’ organizzata a qualcuno dei concorrenti (stasera è il turno di Alberto De Pisis), mentre il televoto decreterà invece chi è il preferito tra Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it