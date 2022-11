Elicottero precipitato in Puglia, domani i funerali del medico del 118

BARI – È stata aperta la camera ardente nella cappella dell’ospedale Maselli Mascia di San Severo (Foggia), dove è stata accolta la salma di Maurizio De Girolamo, il medico 64enne del 118 morto nell’incidente aviatorio di sabato scorso assieme ad altre sei persone. Nessuno di coloro che era a bordo è sopravvissuto.

“Ci ha lasciato non solo un medico, ma anche un amico: la nostra comunità è ancora incredula”, ha detto il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, che ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, quando saranno celebrati i funerali del 64enne nella chiesa cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta alle 10:30. Saranno sospese le manifestazioni pubbliche mentre si invitano i titolari di attività commerciali e le associazioni sportive a “sospendere le attività in segno di raccoglimento e rispetto”. Nelle scuole cittadine sarà osservato un minuto di silenzio alle 10:30, quando comincerà la celebrazione funebre.

IN CORSO IL SOPRALLUOGO DEI PERITI

Intanto, è in corso un sopralluogo da parte dei consulenti tecnici nominati dalla procura di Foggia con i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Foggia e della Sis, la sezione investigazioni scientifiche, sul luogo dove sabato scorso si è schiantato l’elicottero AW109 di Alidaunia. La procura di Foggia ha aperto un’inchiesta per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo, al momento contro ignoti.

