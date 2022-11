Champions League, sorteggio fortunato per l’Italia: le sfide di Inter, Napoli e Milan

ROMA – Sorteggio fortunato per le squadre italiane per gli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli ha evitato la mina vagante, il Psg, e si giocherà la qualificazione contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Il Milan, sorteggiato a Nyon in seconda fascia, trova il Tottenham di Conte. L’Inter pesca il Porto. Si fa notare la sfida tra Liverpool e Real Madrid, finale della scorsa edizione.

Questo il quadro completo degli ottavi di Champions:

Lipsia (GER) – Man City (ING)

Club Brugge (BEL) – Benfica (POR)

Liverpool (ING) – Real Madrid (SPA)

Milan (ITA) – Tottenham (ING)

Eintracht (GER) – Napoli (ITA)

Dortmund (GER) – Chelsea (ING)

Inter (ITA) – Porto (POR)

Paris (FRA) – Bayern (GER)

