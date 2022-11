Cocaina importata da Colombia e Panama, la droga era nascosta nel caffè

NAPOLI – Cocaina importata da Colombia e Panama, sintetizzata in merce di copertura come fertilizzante organico e caffè macinato. Una rete di narcos con base operativa nella provincia di Napoli è stata sgominata dai finanzieri del comando provinciale partenopeo.

LEGGI ANCHE: Camorra, preso dai Carabinieri narcos latitante in Spagna

I militari hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia, nei confronti di nove persone, otto delle quali finite in carcere.

LA RETE DI NARCOS IN PROVINCIA DI NAPOLI

L’ipotesi della procura è che le persone arrestate fossero componenti di un’organizzazione criminale che si occupava di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La droga, trasferita via mare all’interno di container, una volta arrivata in Italia, attraverso complessi processi chimici, sarebbe stata estratta dal carico di copertura e, dopo una miscelazione con sostanze da taglio, immessa nel mercato clandestino napoletano. L’importazione di cocaina sarebbe avvenuta in base a operazioni commerciali fittizie riconducibili a società create ad hoc per dissimulare i traffici illeciti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it