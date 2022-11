ROMA – Damiano dei Maneskin ha interrotto un suo concerto a Città del Messico. Mentre si stava esibendp un fan si è sentito male, probabilmente a causa della calca. È successo il 26 ottobre ma il video pubblicato su Tik Tok è diventato virale nelle scorse ore. Nelle immagini pubblicate sul web si vede il frontman dei Maneskin avvicinarsi al bordo del palco: “Ragazzi per favore, ha bisogno di aiuto”, le sue parole in inglese, mentre con le braccia fa segno ai fan di distanziarsi. Intanto la band continua a suonare. Damiano prova a riprendere l’esibizione ma si ferma poco dopo e blocca i suoi compagni. “Stop, stop. Ragazzi non sto scherzavo, davvero spostatevi. Ci sono persone hanno bisogno di aiuto- poi rivolgendosi allo staff- Voi ragazzi dovete stare attenti”, ha aggiunto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it