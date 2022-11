Suicida dopo un servizio delle Iene. L’accusa del web: “Bullizzato dalla gogna mediatica”

ROMA – Il programma televisivo ‘Le Iene‘ è nell’occhio del ciclone. Il popolo del web sta addirittura chiedendo la chiusura del programma dopo il suicidio di uno dei protagonisti di un servizio andato in onda nei giorni scorsi. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, un operaio di 64 anni di Forlimpopoli (Forlì-Cesena) è stato trovato morto nella sua casa. L’uomo era stato denunciato dalle Iene per aver truffato con una falsa identità un ragazzo di 24 anni della sua città che l’anno scorso si è tolto la vita. Nonostante nel servizio la sua immagine fosse stata censurata, l’uomo sarebbe stato riconosciuto e non avrebbe retto alla gogna mediatica.

Per gli utenti la condanna è scontata: il programma ha innescato un altro suicidio.

Quella di Daniele e Roberto era iniziata come una delle tante storie di ‘catfishing‘. Sui social, come spiega l’Accademia della Crusca, con catfish si indica una persona che costruisce in rete una falsa identità, per truffare qualcuno. E Roberto si era finto Irene, fidanzata virtuale di Daniele, che una volta finita la storia con la ragazza si è tolto la vita. Tutta la storia è stata raccontata dal programma di Mediaset che ha intervistato i genitori del ragazzo defunto e poi è andato alla ricerca dell’uomo che lo avrebbe spinto al suicidio, cercando di intervistarlo e farlo confessare.

Nei commenti alla vicenda Le Iene vengono accusate di istigazione al suicidio.

Trasmissioni come #leiene basano il loro successo sul piacere provato dall'essere umano nel vedere qualcuno che viene bullizzato dalla gogna mediatica. Populismo e giustizialismo mediatico usato come valvola di sfogo di un pubblico di mezza età frustrato. — Vincenzo R. (@vincenzo_r) November 7, 2022

Volendo ragionare con gli stessi criteri populisti della redazione de #leiene, a questo punto dovremmo considerare il loro servizio istigazione al suicidio? — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) November 7, 2022

Sono dieci anni almeno che dico che quel programma di merda che si chiama #LeIene va chiuso. Schifosi. — Arturo Dinatale (@ArturoDinatale) November 6, 2022

@redazioneiene ma non vi vergognate per ciò che. Avete fatto con #Zaccaria ? Vergognoso ciò che aveva fatto, ma non lo avete oscurato. L’hanno riconosciuto e si è ammazzato. Spero che la magistratura apra una indagine con istigazione al suicidio #leiene #suicidio — alessandrovalentinis (@alevale90) November 6, 2022

