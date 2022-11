Alemanno alla manifestazione con Bertinotti: “Italiani contrari all’invio di armi in Ucraina”

ROMA – “Dopo la manifestazione per la pace a Roma, continuano le iniziative politiche per sollecitare un’iniziativa del Governo italiano per fermare la guerra in Ucraina. A Milano parteciperò alla manifestazione “Prospettive di pace per fermare la guerra“, insieme ad altri 10 ospiti che avranno la possibilità di dare il loro contributo per una prospettiva di pace, ognuno secondo le proprie opinioni, identità politiche e competenze”. Lo ha dichiarato Gianni Alemanno, portavoce del Comitato Fermare la Guerra.

“Oltre la sottoscritto, ci sarà una figura storica della sinistra italiana come Fausto Bertinotti e gli esponenti di due testate giornalistiche di matrici culturali completamente diverse come Maurizio Belpietro e Francesco Borgonovo de La Verità e Peter Gomez, direttore del ilFattoQuotidiano.it, oltre a giornalisti, accademici e rappresentanti del mondo economico. Questo dimostra che è sempre più forte una convergenza trasversale, da destra a sinistra, per trovare soluzioni possibili a questo conflitto sanguinoso, che sta destabilizzando tutta l’Europa e gettando la nostra Nazione in recessione. Mi auguro che il governo Meloni tenga conto di queste iniziative e della contrarietà della maggioranza degli italiani all’invio di armi in Ucraina“.

