Alla tennista Vekic il primo Courmayeur Ladies Open, Wta 250

AOSTA – È Donna Vekic, 25 anni, croata e già numero 19 al mondo, a scrivere il suo nome come prima vincitrice del Courmayeur Ladies Open-Cassina Trophy. Ha superato in finale per 7-6 (3), 6-2 la danese Clara Tauson, appena 18 anni, numero 49 al mondo e testa di serie numero 5 del torneo. Vekic è tornata al successo dopo oltre quattro anni e uno stop per un’operazione al ginocchio: 12 mesi fa era numero 32 al mondo, è poi scesa fino al 97. Oltre al primo premio di 29.200 euro (alla finalista ne vanno 16.398), sale al numero 43 della classifica Wta.

La finale si è disputata sul campo centrale del Forum di Dolonne, davanti a 200 persone: esauriti i posti disponibili. Tauson era reduce da due battaglie, nei quarti contro Ann Li e nella semifinale contro Liudmila Samsonova. La stanchezza fisica è emersa nel secondo set, in cui ha quasi smesso di lottare dopo una pausa per assistenza medica nel riposo tra i due set. “Sono sicura che vincerai molti altri titoli in futuro” le ha detto Vekic durante la premiazione. La croata è arrivata alla finale più lucida e ha fatto correre Tauson, per venire fuori nettamente nel secondo set e chiudere il match. “Chiudiamo con un bilancio totalmente positivo- dice il direttore del torneo, Carlo Alagna- Lo spettacolo sul piano tecnico non ha risentito in alcun modo dei forfait di inizio torneo”, quando avevano fatto mancare la loro presenza all’ultimo l’italiana Camila Giorgi, la tunisina Ons Jabeur e la greca Maria Sakkari. La Wta ha proposto al Comune di Courmayeur un accordo triennale per il riportare il torneo ai piedi del Monte Bianco nei prossimi anni.