Green Pass, Ricciardi: “Tamponi punto debole, limitarli solo a vaccinati e a guariti da Covid”

ROMA – “Finora i Green pass hanno funzionato, ma sono convinto che, per la stagione invernale che ci costringe più al chiuso e a contatto con gli altri, bisognerebbe rivederne la concessione limitando la libertà solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid“. Così il consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi, sentito da ‘il Messaggero’.

E questo perché, spiega Ricciardi, “chi non è vaccinato può accedere ad alcuni luoghi o usare alcuni servizi come i trasporti a lunga percorrenza anche mostrando il tampone effettuato 48 ore prima. Sono dell’idea, invece, che il tampone sia il punto debole del sistema. Non assicura la protezione e la non trasmissione del virus, se non al 30%”.

“Ecco perché- chiude sul punto Ricciardi- gli accessi ai luoghi pubblici o a quelli di lavoro andrebbero limitati solo ai vaccinati con Green pass, escludendo la possibilità a chi ha un tampone valido”.