VIDEO | Scontri a Bologna in pieno centro, vernice contro negozi in galleria Cavour: 2 fermi

MEROLA: CONDANNA BLITZ GALLERIA CAVOUR E GRAZIE A POLIZIA

“La libera protesta non può diventare libertà di danneggiare attività di altri e disprezzo delle norme previste contro la pandemia. Condanna da parte mia e della città. Ringrazio le forze dell’ordine per avere contenuto i danni e represso i disordini. Chi protesta stia attento a chi ne approfitta per altri scopi”. Così il sindaco di Bologna, Virginio Merola, commenta il blitz in galleria Cavour compiuto durante il corteo antagonista di stasera.

Intanto, dopo gli scontri fuori dalla galleria e il fermo di due manifestanti, portati via in manette dalla polizia, i manifestanti hanno proseguito il corteo prendendo via Rizzoli. Sono stati fermati dalla polizia al centro della “T”, ma dopo un po’ gli agenti hanno fatto passare il corteo, che ha imboccato via Indipendenza arrivando fino a piazza VIII Agosto, dove ora la manifestazione si è fermata.

Durante il percorso, altre tensioni dovute ad alcuni isolati lanci di bottiglie: ne sono scaturite più che altro discussioni molto animate tra gli stessi manifestanti, in particolare dopo che una bottiglia partita dalle retrovie ha colpito un ragazzo che si trovava in testa al corteo. Al megafono, all’arrivo in piazza VIII Agosto, uno dei portavoce della protesta ha affermato che l’intenzione è quella di non sciogliere la manifestazione fino al rilascio delle due persone fermate.