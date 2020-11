Tg Agricoltura, edizione del 7 novembre 2020

FRUTTA ANTICA E OLIO EVO DAL ‘COLLE DELLE PERE’ IN SABINA

Gli alberi di frutta antica disseminati tra centinaia di ulivi nelle pittoresche colline verdi della Sabina romana sulla cui sommità sorge la fattoria con la sua grande varietà di animali da allevamento e da compagnia. Un luogo custodito con dedizione e cura in un paesaggio fiabesco che guarda alla pittoresca Nerola e al suo maestoso castello. E’ l’azienda agricola che la signora Dina Rosati guida assieme al marito e alla figlia.

DECORO, SOCIALITA’ E CIBO, IL MODELLO DI ORTO URBANO A MAGLIANA

Un fazzoletto di un ettaro e mezzo di terra sottratta all’incuria e al degrado, oggi bonificato e trasformato in terreno agricolo con 50 microappezzamenti per la produzione di ortaggi, fiori ed erbe aromatiche. Succede a pochi passi dalla Stazione Magliana, a Roma, dove 10 anni fa grazie all’opera dell’associazione Parrocchietta delle Gocce è nato un orto urbano.

CIBO E CULTURA NELL’OASI BIODINAMICA ALLE PORTE DI ROMA

Nata nel secondo dopoguerra con la riforma agraria poi giunta sull’orlo del tracollo, infine rilevata da una nuova proprietà, e rilanciata in chiave biodinamica. E’ la storia dell’Azienda Agricola Boccea che, con 270 ettari di terreno e pascoli a pochi chilometri dal Grande Raccordo Anulare, è oggi una realtà che ambisce a diventare un polo alimentare dove si possa godere della natura ma soprattutto imparare e formarsi.

DA REGIONE OLTRE 22 MLN PER SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’assessore regionale all’Agricoltura, Enrica Onorati, ha annunciato l’approvazione in Giunta della delibera che dispone il finanziamento di tutte le domande presentate per il bando dedicato al sostegno dell’agricoltura biologica dello scorso aprile. L’importo complessivo stanziato è di quasi 22 milioni e settecentomila euro per il triennio 2020-2022 e per il primo anno saranno 1.493 i beneficiari (tutti i richiedenti aventi i requisiti) che si divideranno una torta di oltre 8 milioni di euro.