Bomba d’acqua su Roma: metro e bus allagati, ‘onde anomale’ al Laghetto dell’Eur

ROMA – Un violento nubifragio e un’improvvisa bomba d’acqua si sono abbattuti nella tarda serata su Roma, provocando i consueti e pesanti disagi alla circolazione e mandando in tilt la mobilità cittadina. L’ondata straordinaria di maltempo ha trasformato diverse vie della Capitale in veri e propri torrenti, creando severe criticità in particolare alla rete del trasporto pubblico, con allagamenti registrati nelle stazioni della metropolitana e persino all’interno degli autobus in servizio.

METRO E AUTOBUS IN TILT, LE IMMAGINI SUI SOCIAL

A testimoniare l’impatto dell’emergenza sono stati i numerosi video e reel pubblicati e condivisi in rete, in particolare dalla pagina Welcome to Favelas. Le immagini virali girate dai pendolari mostrano le banchine della metro sommerse e l’acqua che invade la corsia interna dei mezzi pubblici in corsa, evidenziando ancora una volta la fragilità dell’infrastruttura urbana di fronte a fenomeni meteorologici di forte intensità.

RAFFICHE DI VENTO E ONDE AL LAGHETTO DELL’EUR

Tra le segnalazioni più emblematiche arrivate durante la fase acuta della tempesta figurano le immagini scattate nel quartiere EUR. La violenza delle raffiche di vento, unita alla pioggia battente, ha generato vere e proprie onde sulla superficie del Laghetto.