A Rimini 8 agenti della polizia locale accusati di violenza, calunnia e lesioni

A cura di Andrea Somaschini e Angela Sannai

RIMINI – Falso in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni. Sono le accuse contestate dalla Procura di Rimini a otto agenti della Polizia locale del capoluogo romagnolo, non tutti sottoposti ad indagini preliminari per la totalità delle ipotesi di reato.

Nei loro confronti scatta un decreto di perquisizione in nottata, eseguito dal Comando provinciale della Guardia di finanza, dopo la notifica dell’invito a presentarsi davanti al gip del Tribunale di Rimini per l’interrogatorio preventivo. La Procura chiede l’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di ogni pubblico ufficio e servizio e la conseguente interdizione temporanea da tutte le attività, ma il Gip in merito non si è pronunciato.

A dare “ampia e determinante” collaborazione alle indagini, sottolinea la stessa Procura, sono stati anche appartenenti allo stesso Comando della Polizia Locale di Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad dice di confidare “che in tempi rapidi venga fatta piena luce sui reati contestati, a tutela delle persone e dell’onorabilità del Comune di Rimini”, sottolineando la “completa fiducia negli investigatori e nella trasparenza e serenità con cui verranno condotti i necessari, successivi approfondimenti”. Nessun dubbio anche “sull’integrità del Corpo della Polizia locale di Rimini”. Nelle prossime ore il Comune aprirà l’istruttoria per valutare i riflessi disciplinari delle condotte contestate.

EPISODI CONTESTATI A VIGILI DA PROCURA SAREBBERO TRA 2024 E 2026

Tra il 2024 e il 2026, avrebbero redatto false annotazioni di servizio, assunto comportamenti intimidatori nei confronti delle persone coinvolte nei controlli, accusato persone sapendo che erano innocenti, e in un caso, ci sarebbe stato un presunto uso eccessivo della forza durante un intervento.

Sono pesanti le indiscrezioni che emergono in giornata. Non tutti gli agenti, come ha precisato stamane la Guardia di finanza, sono chiamati a rispondere delle stesse ipotesi di reato, ma intanto con le perquisizioni della nottata le Fiamme gialle intanto hanno sequestrato i dispositivi elettronici, come cellulari e computer. Il tutto per “evitare la dispersione di prove in forza della conoscenza degli atti d’indagine determinata dalla notifica dell’invito a rendere interrogatorio preventivo dinanzi al gio di Rimini”, ha aggiunto la Gdf. Come noto, la Procura ha anche chiesto al gip la sospensione interdittiva dal pubblico servizio per gli agenti coinvolti.