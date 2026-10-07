Nasce ‘PiQu – Il Plurale Quotidiano’: a Roma il debutto del primo giornale italiano realizzato con l’IA

ROMA – Si chiama PiQu – Il Plurale Quotidiano ed è il primo progetto editoriale in Italia progettato per integrare in modo sistematico l’intelligenza artificiale nella produzione dell’informazione. La testata è stata presentata ufficialmente al GAMM – Game Museum di Roma nel corso della Roma Future Week, all’interno del talk tematico ‘L’Inchiostro e l’Algoritmo: il giornalismo alla prova dell’IA’.

L’ALGORITMO AL SERVIZIO DELLA REDAZIONE

Nel corso dell’evento, promosso per analizzare l’impatto delle tecnologie emergenti sull’informazione, l’editore Andrea Stranieri e il direttore editoriale Gianluca Cerasola hanno delineato il perimetro operativo all’interno del quale muove il nuovo quotidiano. L’intelligenza artificiale non viene concepita come un sostituto del fattore umano, ma come un’infrastruttura di supporto in grado di automatizzare i processi ripetitivi, analizzare e sintetizzare ingenti moli di dati e velocizzare il flusso di lavorazione delle notizie.

IL ‘DIETRO LE QUINTE’ DELLA NOTIZIA

Nel corso della presentazione, moderata dalla giornalista Silvia Roberto, Stranieri ha mostrato in anteprima il funzionamento pratico della redazione tecnologica di PiQu. Attraverso una dimostrazione video, è stato illustrato l’itinerario con cui l’algoritmo interviene nelle varie fasi della lavorazione giornalistica: dal tracciamento delle fonti all’organizzazione delle informazioni primarie, fino al supporto nella stesura dei contenuti, evidenziando le trasformazioni concrete che l’IA introduce nelle routine professionali.

IL DIBATTITO: GOVERNARE LA TECNOLOGIA SENZA SUBIRLA

Al confronto sul rapporto tra deontologia, cultura professionale e innovazione digitale hanno preso parte numerosi esponenti del panorama informativo e politologico, tra cui Adolfo Spezzaferro (L’Identità), Edoardo Sirignano (Il Tempo), Annalisa Colavito (European Affairs), Camille Chenaux (Corriere del Ticino), Maria Luisa Cocozza (TG5), Dundar Kesapli (Associazione Giornalisti del Mediterraneo), la giornalista russa Yulia Bazarova, Lelio Antonio Denagutti ed Erika Eramo.

Dagli interventi è emerso un orientamento corale: l’intelligenza artificiale rappresenta una risorsa decisiva se governata con consapevolezza critica, ma rischia di impoverire la qualità dell’informazione se subita in modo passivo. In un contesto segnato dalla convergenza tra “inchiostro e algoritmo”, il fattore umano e la responsabilità del giornalista restano il baricentro insostituibile del processo informativo.