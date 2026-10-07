Crans-Montana, Zurich nega l’indennizzo alla co-proprietaria del ‘Constellation’

ROMA – L’assicurazione Zurich ritiene che la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, co-proprietaria del Constellation di Crans-Montana, il locale della strage di Capodanno 2026, sia priva di fondamento.
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La donna aveva presentato domanda di rimborso cercando di sfruttare una norma della legge svizzera che permette di ottenere una compensazione economica per la perdita di guadagno causata da danni alla salute.
Moretti, assieme al marito, è attualmente indagata per la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115, tutti giovani che la sera del 31 dicembre scorso si trovavano nel Constellation prima che la struttura andasse completamente distrutta dalle fiamme.