Cina-Ue, l’Europarlamento chiede unità su investimenti e tecnologia

Di Alessio Pisanò

STRASBURGO – Il Parlamento europeo ha approvato oggi con 454 voti favorevoli, 68 contrari e 110 astenuti, la risoluzione per i rapporti tra Unione europea e Cina promossa dall’eurodeputata del gruppo Renew Hilde Vautmans.

“È stata una maggioranza schiacciante. Dopo quasi un anno di lavoro e lunghe negoziazioni, questo è per me un risultato molto importante. Mostra che c’è un ampio sostegno in questo Parlamento per una politica europea più unita nei confronti della Cina”, ha dichiarato Vautmans durante la conferenza stampa a Strasburgo a margine del voto. L’eurodeputata ha poi spiegato che la relazione si concentra su tre aspetti: “L’economia, la sicurezza e i valori. Economia in primo luogo, perché il nostro deficit commerciale con la Cina è di quasi un miliardo al giorno. Abbiamo bisogno di un controllo degli investimenti più rigoroso, abbiamo bisogno della protezione delle tecnologie sensibili e abbiamo bisogno di una minore dipendenza dalla Cina per le materie prime critiche”.

“In secondo luogo, per quanto riguarda la sicurezza e i valori. Per me è fondamentale – e questo è contenuto nella raccomandazione ed è stato votato a grande maggioranza – che si debba proteggere le infrastrutture critiche dallo spionaggio, e agire contro le aziende cinesi che sostengono la macchina da guerra russa”, ha continuato Vautmans. “L’Europa è un progetto fondato sui valori, gli interessi economici non potranno mai significare il silenzio sui diritti umani”.

L’eurodeputata ha fatto riferimento all’imminente viaggio del commissario Ue per la sicurezza economica Maroš Šefcovic in Cina: “Il nostro voto oggi gli dà un mandato politico molto forte. L’Europa dovrebbe aspettarsi risultati concreti da Pechino. La raccomandazione fornisce ai decisori politici europei raccomandazioni concrete e strumenti per difendere i nostri interessi, e trasmetterà anche un messaggio molto forte quando si recheranno a Pechino: no al dumping, no allo spionaggio e un vero piano di parità economico”.