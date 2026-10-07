Tg Politico parlamentare, l’edizione di mercoledì 7 ottobre 2026

L.ELETTORALE. RUSH FINALE ALLA CAMERA, DOMANI IL VIA LIBERA

La legge elettorale si appresta ad affrontare l’ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Approvato anche il resto delle norme fino all’articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l’aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l’esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori.

7 OTTOBRE. MATTARELLA E MELONI CONDANNANO LE STRAGI

Nell’anniversario del massacro del 7 ottobre, le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, definisce terrorismo e antisemitismo “piaghe barbare”, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una “intollerabile devastazione umana”. La premier Giorgia Meloni rimarca che “nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti” e ribadisce “l’impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell’odio”.

SANITÀ. GIMBE: “18,8 MILIARDI DI ‘TAGLI INVISIBILI’ IN 4 ANNI”

Anche se nominalmente è cresciuto, il Fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al Pil. E’ quanto risulta dal Rapporto della Fondazione Gimbe, presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del Pd Elly Schlein sottolinea che “va incrementata la spesa sanitaria rispetto al Pil al livello della media europea” e che serve “un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie”.

MANOVRA. GIORGETTI: “LEGITTIMO CHIEDERE A UE DI ADATTARE REGOLE”

“E’ legittima la richiesta dell’Italia all’Ue di adattare le regole alla realtà”. Lo dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che sottolinea “il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee”. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda “la crescita dell’1%” del Pil, che è “lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore- spiega- se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell’energia”. Per il ministro “tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del Paese perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali”.