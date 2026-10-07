Dietrofront per le borse europee dopo tre giorni in positivo: Milano a -2,4%, petrolio sopra i 100 dollari a barile

ROMA – Giornata ‘no’ per le borse europee in frenata dopo tre giorni di corsa in avanti. Infatti le azioni europee hanno registrato un lieve calo oggi, mercoledì 7 ottobre, dopo tre sessioni consecutive di rialzi, a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio e dell’incremento dei rendimenti obbligazionari. Il tutto mentre i bond tornano sotto attacco.

PIAZZA AFFARI CHIUDE A -2,45%

L’andamento tra i peggiori a livello europeo lo ha registrato Piazza Affari che ha chiuso la seduta in forte ribasso: l’indice FTSE MIB ha ceduto il 2,45% terminando a quota 50.005,86 punti. A pesare sull’andamento del mercato azionario milanese le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente, unite a pesanti vendite sui comparti bancario e tecnologico. Technoprobe perde il 6%, Unicredit il 4,4%, Bper il 4,2%, Prysmian il 4,1%, Intesa il 3,8% e Mps il 3,6%. A completare il quadro in negativo, il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che tocca i 116 punti base.

GLI ALTRI LISTINI EUROPEI

E se Milano cede il 2,4%, la seguono a ruota gli altri listini europei: Madrid chiude a -1,7%, Francoforte a -1,4%, Parigi -1,1%. Più contenuto il calo per Londra a -0,7%. I Btp italiani avanzano di 15 punti base, al 4,67%, i decennali greci di 14 punti, al 4,51%, mentre i rendimenti dei Bonos della Spagna, che a fine mese andrà alle urne, di 9 punti base.

AVVIO AL RIBASSO ANCHE A WALL STREET

Male anche l’apertura di Wall Street- con i principali titoli in negativo- condizionata dai timori geopolitici legati al petrolio e da un generale rafforzamento del dollaro che penalizza i titoli tecnologici.

IL BRENT TORNA SOPRA I 100 DOLLARI AL BARILE, RUBIO ASSICURA: “HORMUZ APERTO”

Ad affossare i bond è anche il rialzo del prezzo del petrolio, alimentato dalla ripresa degli attacchi iraniani a petroliere nello Stretto di Hormuz. Il Brent sale così a 101,9 dollari al barile (+1,3%) Nel frattempo, il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance in un intervento pubblico ha detto che Teheran ha colpito alcune navi, ma non abbastanza da fermare il flusso di petrolio e gas. Rilancia il Segretario di Stato Marco Rubio che ha dichiarato, in giornata, durante una visita in Grecia che lo Stretto di Hormuz è aperto e “L’Iran ne ha perso completamente il controllo”. Non solo: “Il volume di petrolio che esce ora è quasi pari a quello che usciva prima dell’inizio del conflitto”, ha assicurato .Troppo poco o troppo tardi, forse, per far rialzare la barra dei mercati.