Peste in Siberia, il Cremlino smentisce le voci su un possibile secondo caso di contagio

ROMA – Sulla peste polmonare in Siberia i media stanno diffondendo “informazioni false”: lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Il riferimento, nelle sue dichiarazioni, è stato anche a notizie relative a un possibile secondo caso di contagio che si sarebbe registrato nella regione di Irkutsk dopo un primo decesso.

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Ieri a rilanciare l’allarme per la situazione sanitaria è stata anche l’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca. In una comunicazione diffusa anche online, la rappresentanza ha invitato gli americani a lasciare la Russia e quelli presenti nell’area più a rischio a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie locali. Peskov, citato dall’agenzia di stampa Interfax, ha invitato a fare riferimento alle informazioni fornite da Rospotrebnadzor, l’agenzia federale per la tutela della salute.

L’OMS HA CHIESTO MAGGIORE CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLA RUSSIA

Una richiesta di maggiore condivisione delle informazioni da parte della Russia è stata fatta anche dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), attraverso il suo direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “L’OMS è rimasta in contatto con le autorità sanitarie russe e ha offerto supporto tecnico- ha scritto il direttore generale-. L’OMS ha richiesto ulteriori informazioni per chiarire la causa della grave polmonite, il patogeno che ha motivato le misure di sanità pubblica e le notizie dei media su un secondo dipendente con polmonite di causa indeterminata. La condivisione tempestiva, completa e trasparente delle informazioni ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale è essenziale per chiarire le notizie contrastanti e consentire una valutazione accurata dei potenziali rischi per la salute pubblica”.

Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe… pic.twitter.com/1vikwtwVtS — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026

Secondo la testata locale Ljudi Bajkala, dopo la morte di una dipendente di un centro di studi sulla peste della cittadina di Shelekhov, l’ospedale è stato messo in quarantena e circa 200 persone entrate in contatto con la donna sono state isolate e sottoposte a controlli sanitari.

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