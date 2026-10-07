Angelo Duro annuncia il suo nuovo film. E mette pure il suo numero di cellulare per chi vuole essere insultato

ROMA – Provare per credere. Basta chiamare il numero sul cartellone e Angelo Duro in persona vi risponderà per insultarvi. Questa la trovata di marketing del comico palermitano per la promozione del suo nuovo film nelle sale a gennaio 2027. Ad annunciarlo il video sui social che mostra un maxi cartellone comparso sulla facciata di un palazzo della Capitale.

L’immagine ritrae l’attore e comico con i suoi caratteristici occhiali da sole scuri, accompagnato da un messaggio diretto e provocatorio rivolto ai passanti. Componendo la numerazione indicata sull’impianto si accede a un servizio che promette offese personalizzate h24. Svelata, poi, la natura promozionale dell’operazione, annunciando l’uscita nelle sale della sua prossima pellicola cinematografica, programmata per il 6 gennaio 2027.

Entusiasti i primi commenti al post dell’ex Iena da più di 2 milioni di follower: “Un genio non c’è che dire“, “Grazie Angelo per rendere evidente il ritardo mentale che affligge l’italiota moderno”. Ma c’è anche chi non è riuscito a chiamare perchè parte la segreteria (“Ti ho lasciato qualche insulto in segreteria”, gli scrivono) e chi proprio non apprezza quel tipo di comicità che ha reso famoso Angelo Duro: “C’è gente che piace essere insultata mha”, e anche: “Siamo all’apice dell’involuzione, gente felice di farsi insultare”.