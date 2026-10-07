mercoledì 7 Ottobre 2026

Roma, Davide Iacopini in terapia intensiva al San Camillo. L’attore aggredito da una persona mentre era in monopattino

L'aggressore lo avrebbe colpito con un calcio facendolo cadere sull'asfalto e provocandogli un grave trauma cranico. Sul caso indaga la Procura di Roma, che procede per tentato omicidio

di Carlotta Di SantoData pubblicazione: 7-10-2026 ore 15:45Ultimo aggiornamento: 7-10-2026 ore 15:45

ROMA – È ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata, l’attore Davide Iacopini, 42 anni, rimasto gravemente ferito lunedì sera intorno alle 23 mentre si trovava su un monopattino nel quartiere Gianicolense. Secondo quanto riportato da alcuni articoli di stampa, Iacopini sarebbe stato aggredito da una persona a bordo di una minicar, che lo avrebbe colpito con un calcio facendolo cadere sull’asfalto e provocandogli un grave trauma cranico.

Sul caso indaga la Procura di Roma, che procede per tentato omicidio. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere della zona per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare le due persone che si trovavano a bordo della minicar, poi allontanatasi dal luogo dell’aggressione. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali collegamenti con un episodio analogo avvenuto nella stessa zona la sera precedente.

Iacopini, genovese, è noto al pubblico soprattutto per aver interpretato il ruolo di Marco, co-protagonista di ‘Diaz’, il film di Daniele Vicari che racconta i drammatici fatti avvenuti durante il G8 di Genova del 2001. Nel 2015 compare in ‘Mia madre’ di Nanni Moretti e in ‘Suburra’ di Stefano Sollima.

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