Tg Esteri, l’edizione di mercoledì 7 ottobre 2026

SPAGNA. SANCHEZ SI DIMETTE MA APPROVA PIANO CASA IN 21 PUNTI

Il governo del premier Sanchez si è dimesso ma, in attesa del voto anticipato del 29 novembre, ha adottato una riforma abitativa che tenta di rispondere alle istanze dei milioni di spagnoli scesi in piazza per il caro-affitti e la crisi degli alloggi: rinnovo automatico dei contratti di locazione, agevolazioni fiscali e poi un fondo da 10 miliardi per la prima casa. Sanchez non ha voluto rinunciare alle riforme che il parlamento ha bocciato due volte e così punta sulla Commissione parlamentare permanente, chiamata ad approvare i decreti emanati in vacanza di governo. Jordi Xuclà, ex parlamentare e docente di diritto, spiega: “Sanchez sta cercando di spostare la campagna elettorale sul tema casa per ottenere i voti degli elettori di sinistra e centrosinistra, ma per ora la destra dei Popolari e di Vox restano in testa ai sondaggi”.

CENTRAFRICA. PRESIDENTE TOUADÉRA: PACE RICHIEDE FINANZIAMENTI

“In Centrafrica il processo di pace fa progressi: abbiamo svolto delle elezioni, le istituzioni sono stabili e il disarmo va avanti. Ma servono ancora finanziamenti”: è l’appello alla comunità internazionale del presidente Faustin-Archange Touadéra, ospite a Roma della Comunità di Sant’Egidio, che contribuì a mediare un accordo di pace nel 2017. L’intesa pose fine alla guerra civile ma la riconciliazione prevede il disarmo e il reintegro nella società degli ex combattenti, azioni che richiedono fondi. Touadéra spera poi che a novembre sia riconfermata la Minusca, la Missione di interposizione dei Caschi blu, perché “le violenze non si sono ancora del tutto fermate”, ad esempio nell’Amdafock, al confine col Sudan preda della guerra, da cui arrivano anche “migliaia di profughi”.

INDIA. ACCUSE DI IRREGOLARITÀ ELETTORALI, A MILIONI PROTESTANO

In India il governo del primo ministro Narendra Modi è stato travolto dalle polemiche, dopo che un’inchiesta di India Express ha accusato la Commissione elettorale di aver estromesso dalle legislative di aprile ben 130 milioni di elettori. L’esecutivo spiega che si è trattato di una normale procedura tecnica volta a riorganizzare i registri elettorali, ma per gli oppositori c’è stata la volontà di escludere dalle urne gli elettori residenti in zone in cui il partito di governo non è favorito. La Corte Suprema ha dato a Commissione e governo una settimana per motivare alcune manovre all’apparenza irregolari, mentre milioni di persone – tra cui leader dell’opposizione e giovani della Gen Z – sono scese in strada per chiedere le dimissioni del presidente della Commissione elettorale.

HAITI. RINVIATE ANCORA LE ELEZIONI: ‘MANCANO I REQUISITI’

Ad Haiti la Commissione elettorale provvisoria sostiene che nel Paese manchino i “requisiti tecnici” nonché “le condizioni” per svolgere le elezioni legislative e presidenziali, fissate per il primo turno il 13 dicembre, e per questo le ha rinviate a data da destinarsi. In una nota, l’organismo ha assicurato che il voto verrà riprogrammato “il prima possibile”. Nel Paese i cittadini non vanno alle urne dal 2016, ancora si attende il sostituto del presidente Jovenel Moise, assassinato nel 2021, mentre la violenza delle bande armate ha provocato da gennaio quasi un milione e mezzo di sfollati. Per sostenere Haiti nello sforzo di porre fine alle violenze, il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha rinnovato il mandato a una missione anti-gang.