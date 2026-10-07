Latte crudo, è scontro al Pirellone: la protesta del padre di Mattia Maestri

MILANO – Un duro confronto in Consiglio regionale della Lombardia tra Giovanni Battista Maestri e il consigliere di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, primo firmatario di un testo che chiede di ammorbidire le regole per i produttori di alimenti a base di latte crudo, non pastorizzato. Maestri è il padre di Mattia, il bambino trentino deceduto ad agosto, a 13 anni, dopo nove anni passati in stato vegetativo permanente. Il piccolo di Coredo in Trentino, nel 2017 aveva mangiato un formaggio a latte crudo contaminato, contraendo una grave infezione da Escherichia coli.

La vicenda ha, sin da subito, scatenato un forte dibattito nell’opinione pubblica. In tutti questi anni, il papà, ha infatti trasformato la tragedia del figlio in una battaglia per chiedere giustizia e per far sì che ci fosse maggiore informazione sui rischi derivanti dal consumo di alimenti a base di latte crudo. Presente, ieri, al Pirellone per la discussione del provvedimento, Maestri ha spiegato la sua presenza affermando: “Voglio vedere in faccia chi ha il coraggio di votare questa mozione“, riporta il Corriere della Sera. Ha poi contestato la proposta sostenendo che “qua si sta parlando di vite umane, soprattutto di bambini” e ricordando che sulla vicenda del figlio “ci sono state una serie di condanne anche in Cassazione dove è stato dimostrato il nesso di causalità”.

Nel descrivere la sua amarezza per le forze politiche che sostengono l’iniziativa, Maestri ha dichiarato: “Sono rimasto stupito nel leggere che tra i firmatari ci sono quattro donne che probabilmente sono quattro mamme e questo non lo posso né capire, né accettare”. Ha inoltre rimarcato l’efficacia dei recenti protocolli di prevenzione, aggiungendo che il calo dei contagi è avvenuto “probabilmente anche grazie alle linee guida ministeriali che oggi Fratelli d’Italia propone di demolire”. Per evidenziare le sue critiche al testo, definito “una mozione piena di falsità”, il padre, come riporta ancora il quotidiano, ha consegnato a Zamperini una copia del libro ‘Pinocchio‘.

Il consigliere Zamperini ha replicato esprimendo “profonda commozione” per la tragedia familiare, ma ha difeso il valore del provvedimento precisando che il dolore “non può però interrompere il percorso secolare e millenario della produzione di formaggi a latte crudo”. Il rappresentante politico ha ribadito la necessità di mantenere “tolleranza zero per chi non rispetta le norme sanitarie, ma senza demonizzare i prodotti”, sottolineando che l’atto “difende la produzione, ma anche il diritto alla consapevolezza e alla sicurezza dei consumatori”. A seguito del colloquio tra i due, si legge, il consigliere ha accettato di modificare la proposta e rivederne i dati.