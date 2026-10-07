Mina riapre il cassetto delle sue perle musicali e pubblica “Dilettevoli inedite eccedenze”

ROMA – Mina riapre il cassetto delle perle musicali che ha conservato in un cassetto e torna con “Dilettevoli inedite eccellenze”. Un disco che, come un mosaico eterogeneo, alterna preziose registrazioni mai uscite a incisioni realizzate appositamente per questo progetto che sarà disponibile per la PDU dal 9 ottobre. Il risultato è una selezione sorprendente che conferma l’eclettismo di un’artista mossa da una curiosità insaziabile per stili, generi e linguaggi differenti.

Un disco di cover di Mina non è un semplice elenco di successi da rivisitare, ma il frutto di una lenta ricerca musicale che riporta alla luce canzoni a volte sconosciute ma bellissime che solo lei ha saputo scovare dagli anni ’70 fino a “Vento di passione” registrato nel 2026. Come è ampiamente noto, nel corso di tutta la sua produzione discografica, Mina ha anche “rivisitato” – come si usa dire – i repertori della canzone italiana e internazionale, anche con album tematici dedicati a giganti come Lucio Battisti, Enzo Jannacci, Domenico Modugno, Beatles, Frank Sinatra.

A questo lavoro di riscoperta e rivalutazione si è affiancata una costante attenzione verso brani inediti, spesso firmati da autori poco noti o del tutto sconosciuti, dando vita a un’attività minuziosa di ricerca e selezione che non ha uguali nella scena italiana. Millequattrocentoventisette: questo – secondo un conteggio effettuato dagli autori di un libro pubblicato la scorsa primavera – è il numero complessivo delle canzoni registrate e pubblicate da Mina, dall’inizio della sua carriera ad oggi.

È una cifra straordinaria, che dà la misura di quanto ampiamente il pubblico sia stato accompagnato dalla sua voce nella scoperta, o nella riscoperta, di un vastissimo corpus di canzoni, in parte scritte e composte pensando a lei come interprete, in parte nate per essere eseguite da altri e che da lei sono state scelte per farne delle proprie, personali versioni.

“DILETTEVOLI ECCEDENZE” DIVENTANO FOTOGRAFIE

Con Mauro Balletti le “Dilettevoli eccedenze” diventano anche fotografiche. Mina e Mauro Balletti hanno cercato negli archivi e selezionano dodici immagini inedite che arricchiscono il libretto facendo diventare questo progetto musicale un vero album da collezione.