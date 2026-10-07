Uomo e pet uniti nella ‘Nuvola microbica’

ROMA – Chiunque viva con un cane o un gatto lo sa: con loro non si condivide solo il divano, ma anche gli umori, le routine e persino le giornate no. Oggi la medicina conferma che questa vicinanza va ben oltre le coccole: tra noi e i nostri animali esiste un vero e proprio legame biologico invisibile. I nostri animali dunque soffrono, si infiammano e invecchiano, esattamente come noi.

A spiegare questo fenomeno durante il convegno di medicina integrata veterinaria beMIV 2026 è stata Maria Federica della Valle, biologa ricercatrice e presidente della Fondazione Francesco della Valle.

La ‘nuvola microbica’

Il segreto di questo legame risiede nella cosiddetta ‘nuvola microbica’. Ognuno di noi – essere umano o animale – rilascia continuamente nell’aria un’impronta biologica fatta di miliardi di microrganismi innocui che compongono il proprio microbiota. Vivendo sotto lo stesso tetto, le ‘nuvole’ di uomo e pet si sovrappongono e si fondono: ci scambiamo continuamente questi microbi, creando un ambiente biologico comune. Ecco perché se lo stress o un’alimentazione sbilanciata alterano la pancia del padrone, non è raro che anche il cane o il gatto manifestino disturbi intestinali simili e sbalzi d’umore.

“Se nella medicina umana il legame tra alterazioni del microbiota intestinale e disturbi dello spettro emotivo è ampiamente convalidato, la ricerca medico-veterinaria ne dimostra oggi un parallelismo sorprendente. Cani affetti da enteropatia infiammatoria cronica manifestano una spiccata suscettibilità a stati emotivi negativi e stress. Questa vicinanza biologica si riflette anche nella condivisione quotidiana degli spazi: la convivenza ravvicinata crea infatti una ‘nuvola microbica’ comune tra uomo e pet, modellando reciprocamente il microbiota. È proprio in questo scambio bidirezionale e profondo che si esprime la moderna visione one health, dove la salute dell’animale e quella dell’uomo convivono e si influenzano nello stesso ambiente domestico”, ha spiegato la dott.ssa della Valle che nel corso del convegno beMIV 2026 ha ripercorso i trenta anni di sviluppo e ricerca nel settore delle ALIAmidi (Pea e congeneri).

Per affrontare questa doppia tensione tra pancia e mente, i ricercatori hanno parlato di un nuovo approccio integrato che punta alla modulazione simultanea di entrambi i distretti dell’asse (intestino-cervello): da un lato si normalizza l’iper-reattività intestinale a livello locale, dall’altro si sfrutta la sinergia tra palmitoiletanolamide ultra-micronizzata (Pea-um) e triptofano per inviare segnali di relax direttamente al cervello e ripristinare l’equilibrio comportamentale.

Un “freno” naturale contro l’infiammazione e lo stress

Prodotta naturalmente dal nostro organismo e da quello dei pet per spegnere le risposte infiammatorie – secondo il meccanismo ALIA scoperto dal Premio Nobel Rita Levi-Montalcini -, la palmitoiletanolamide (Pea) agisce modulando la reattività dei mastociti e dialogando in modo fisiologico con il sistema endocannabinoide, senza gli effetti imprevedibili delle sostanze esogene.

“Per superarne il ridotto assorbimento a livello intestinale, la ricerca ha sviluppato la Pea ultra-micronizzata (Pea-um), le cui particelle microscopiche riescono a superare le barriere biologiche e a raggiungere i tessuti in sofferenza. La sua azione combinata con il triptofano (precursore della serotonina) permette di agire simultaneamente lungo l’asse intestino-cervello: mentre la Pea-um riduce l’iper-reattività della mucosa intestinale alla radice, il triptofano favorisce la sintesi dei neurotrasmettitori del benessere, promuovendo il rilassamento e ripristinando l’equilibrio comportamentale”, ha aggiunto la ricercatrice della Valle.