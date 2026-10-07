Il caso Marangon e quello di via Poma: le anticipazioni di ‘Chi l’ha visto?’

ROMA – Il caso di Alex Marangon, i giovani e la rete e le nuove analisi sull’omicidio di Simonetta Cesaroni sono al centro del nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, condotto da Raffaella Griggi, in onda mercoledì 7 ottobre alle 21.15 su Rai 3.

Si partirà dal caso di Alex Marangon, il giovane morto durante un rito sciamanico nell’abbazia Santa Bona a Vidor, nel Trevigiano. Per i genitori Alex non è morto per un incidente e per questo si oppongono all’archiviazione: “Alex quella sera non era da solo, va accertato se ci sono delle responsabilità di altri partecipanti”. Nel corso della puntata saranno mostrati documenti inediti.

Spazio poi al rapporto tra i giovani e la rete, a partire dai casi di studenti giovanissimi che feriscono gli insegnanti e si riprendono mentre compiono l’atto. Il fine sembra essere quello di dimostrare di cosa si è capaci e cercare l’approvazione in rete, tra persone che non si sono mai conosciute nella realtà. Il tredicenne che ha accoltellato la professoressa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha detto agli inquirenti: “Non ne ho parlato con nessuna persona fisica. Solo con gli utenti della chat”. In chat ci si confida alla ricerca di un’appartenenza, ma anche del riconoscimento del proprio valore. A riflettere sul fenomeno sarà, in studio e in diretta, il giovane educatore Giovanni Ravasio.

Infine, l’omicidio di Simonetta Cesaroni. A 36 anni dalla sua morte, l’inchiesta riprende vigore grazie alle nuove analisi che hanno individuato un DNA sul corpetto e sul reggiseno della ragazza. Tutti i particolari e le novità saranno approfonditi da Raffaella Griggi con l’inviato Giuseppe Pizzo, che da anni segue il caso di via Poma e che per primo ha rilevato alcune analogie con l’omicidio di Renata Moscatelli, uccisa nello stesso stabile sei anni prima. Come sempre, spazio anche agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni dei telespettatori su persone in difficoltà.