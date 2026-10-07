mercoledì 7 Ottobre 2026

VIDEO| Una fontana tinta di rosso e sagome in riva al mare, Tel Aviv ricorda così il 7 ottobre

In piazza Dizengoff alcuni manifestanti hanno tinto di rosso l’acqua della vasca: un riferimento, questo, al sangue versato

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 7-10-2026 ore 12:31Ultimo aggiornamento: 7-10-2026 ore 12:31

ROMA – A Tel Aviv, nel terzo anniversario degli assalti e delle uccisioni compiute da Hamas il 7 ottobre 2023, due installazioni e iniziative hanno trasformato luoghi simbolici della città in spazi di memoria e anche contestazione politica. In piazza Dizengoff, una fontana già utilizzata come luogo di commemorazione delle persone uccise, circa 1.200, alcuni manifestanti hanno tinto di rosso l’acqua della vasca: un riferimento, questo, al sangue versato.

Intorno alla fontana sono state poste fotografie delle vittime, insieme a fiori e messaggi. Video diffusi sui social network mostrano l’acqua della fontana diventare rossa e i manifestanti radunarsi nella piazza. In mattinata, i dimostranti hanno inoltre bloccato una delle principali strade di Tel Aviv per osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del 7 ottobre.

Tra gli striscioni esposti, uno recitava: “Il popolo ricorderà i suoi figli e le sue figlie”. Su un altro c’era scritto “colpevole”, accanto all’immagine del primo ministro Benjamin Netanyahu, accusato di non aver saputo impedire le violenze di Hamas.
A Tel Aviv è stata allestita anche una seconda installazione, sulla spiaggia. L’opera è composta da 1.200 figure umane, una per ciascuna delle persone uccise il 7 ottobre, accanto a grandi lettere in ebraico che compongono la frase “Fallimento totale”.

Video dal profilo X @Goldmanagent

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