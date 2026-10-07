Il Nobel per la Chimica a Kagan e Soai per gli studi sulla sintesi organica

ROMA – Il Premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henri Kagan (Université Paris-Sud) e Kenso Soai (Tokyo University of Science) “per la scoperta degli effetti non lineari e dell’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica”: a comunicarlo la Reale accademia svedese delle scienze, durante una cerimonia in diretta trasmessa anche sui suoi profili social.

HANNO FATTO SÌ CHE LA CHIMICA SCEGLIESSE UN’IMMAGINE SPECULARE

Ecco il testo dell’accademia sulle motivazioni del premio: “Alcune molecole, come gli amminoacidi, esistono sotto forma di due varianti che sono l’una l’immagine speculare dell’altra. Tuttavia, gli organismi viventi contengono solo una di queste immagini speculari. Il modo in cui un’asimmetria chimica del genere potesse essere emersa è stato a lungo un mistero per i chimici. Henri B. Kagan e Kenso Soai sono stati insigniti del Premio Nobel per la Chimica 2026 per aver scoperto una soluzione a questo enigma. La chimica della vita è ciò che i chimici chiamano omochirale, dalle parole greche per “stesso” e “mano”. Come le mani, tutti gli amminoacidi esistono sotto forma di due varianti speculari, ma solo una di esse si trova nelle proteine delle nostre cellule. L’altra si trova raramente in natura.

Per molto tempo, i chimici si sono chiesti come possa emergere l’omochiralità. Quando iniziarono a sperimentare reazioni chimiche in grado di formare due molecole speculari, ottenevano sempre proporzioni uguali di entrambe nelle loro provette. Tuttavia, i chimici si sono sforzati di produrre solo una di queste immagini speculari, perché nello sviluppo di molecole che interagiranno con gli esseri viventi – come nei prodotti farmaceutici – solo un’immagine speculare avrà l’effetto desiderato.

Il Premio Nobel per la Chimica 2026 riconosce le scoperte che hanno permesso ai chimici di guidare le reazioni chimiche verso l’omochiralità. “Henri Kagan e Kenso Soai hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo: come l’omochiralità possa emergere spontaneamente. Le reazioni chimiche che hanno sviluppato sono spettacolari”, afferma Heiner Linke, presidente del Comitato Nobel per la Chimica. Henri Kagan ha compiuto il primo passo decisivo nel 1986, quando ha scoperto un nuovo modo di manipolare le reazioni chimiche. Questo gli ha permesso di creare un eccesso di una delle immagini speculari maggiore di quanto si pensasse fosse possibile in precedenza. Kenso Soai ha compiuto il passo successivo. Nel 1995, una pubblicazione chiave descrive come abbia progettato la prima reazione chimica in assoluto ad avere il potenziale di essere omochirale. Nel 2003 c’è finalmente riuscito. Ha presentato una reazione in cui si formava solo una delle due possibili immagini speculari. A parte la vita stessa, nessuno aveva mai compiuto questa impresa prima d’ora.

Grazie a Henri Kagan e Kenso Soai, ora sappiamo come può emergere l’omochiralità. Le loro scoperte sono state decisive per i chimici che progettano reazioni per la produzione di farmaci.