Neonato morto all’ospedale di Castellammare di Stabia: quattro indagati, ai domiciliari il primario

NAPOLI – Quattro indagati per la morte di un neonato. Si tratta di tre medici e un’ostetrica dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli).

Nei loro confronti i militari del gruppo della guardia di finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip del tribunale oplontino, su richiesta della procura. I camici bianchi sono indagati per i reati di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falsità materiale e falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale, frode in processo penale e depistaggio.

In particolare, sono state applicate la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti del primario pro tempore del San Leonardo e la doppia misura interdittiva – per la durata di 12 mesi – della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio ricoperto nei confronti degli altri tre indagati.

I provvedimenti cautelari eseguiti traggono origine dalle indagini svolte dalla sezione di polizia giudiziaria – aliquota guardia di finanza – della procura e dalla compagnia della guardia di finanza di Castellammare di Stabia per accertare le responsabilità del personale sanitario all’epoca dei fatti in servizio al San Leonardo, dove, a fine marzo 2024, a poco più di un mese dalla nascita, si verificò la morte di un neonato, immediatamente ricoverato in terapia intensiva a causa di complicazioni intervenute durante il parto, avvenuto nella stessa struttura sanitaria stabiese.

LE INDAGINI: IL NODO FATTO AL CORDONE OMBELICALE E LA FALSIFICAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA

Le investigazioni hanno evidenziato che il personale sanitario che operò in occasione del parto non solo avrebbe causato, per colpa, la morte del neonato, ma avrebbe anche posto in essere una serie di condotte, iniziate già nella fase operatoria, finalizzate ad occultare le proprie responsabilità per il decesso.

In particolare, è emerso che gli indagati avrebbero creato artificiosamente un nodo al cordone ombelicale del neonato, finalizzato a rappresentare un evento imprevedibile per i ginecologi, provveduto all’immediato smaltimento del cordone stesso e della placenta, tenendo una condotta che la procura definisce “non conforme alle prassi cliniche ordinariamente seguite”, avrebbero proceduto alla falsificazione della cartella clinica con riferimento agli orari di presenza e alle operazioni condotte dal personale medico intervenuto e concordato tra loro delle versioni di comodo da riferire agli inquirenti.

Dalle indagini, inoltre, è emerso che un ruolo di impulso sarebbe stato ricoperto dal primario pro-tempore del reparto di Ginecologia dell’ospedale, che avrebbe promosso l’attività di alterazione delle fonti di prova per tutelare la propria posizione, alla luce dell’influenza esercitata all’interno del reparto ospedaliero.