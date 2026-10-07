Il 7 ottobre, tre anni fa: i messaggi dei leader europei a Israele

ROMA – Il 7 ottobre, tre anni fa. L’attacco lanciato da Hamas contro i kibbutz vicini a Gaza, alle 6.29 del mattino: 1.200 morti, 251 rapiti. Oggi è il giorno della commemorazione, in Israele. E tutti i leader europei e mondiali stanno pian piano pubblicando sui social messaggi di solidarietà e cordoglio.

“Gli attacchi del 7 ottobre sono stati un atto barbaro di terrore. Oggi, ci uniamo a Israele nel ricordare ogni vita strappata e distrutta dalle mani dei terroristi di Hamas. I nostri pensieri sono con le vittime, i sopravvissuti, le loro famiglie e tutti coloro che continuano a portare il dolore di quel terribile giorno. Dobbiamo fermamente respingere ogni forma di antisemitismo in tutta Europa. Le comunità ebraiche devono poter vivere apertamente, in sicurezza e senza paura. Hamas ha portato sofferenze indicibili al popolo israeliano e ha lasciato devastazione nel suo cammino. Hamas deve deporre le armi affinché il Piano di Pace per Gaza possa andare avanti”. Lo scrive su X Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri.

The 7 October attacks were a barbaric act of terror. Today, we stand with Israel in remembering every life taken and destroyed at the hands of the Hamas terrorists.



Our thoughts are with the victims, the survivors, their families and all those who continue to carry the pain of… — Kaja Kallas (@kajakallas) October 7, 2026

“Oggi ricordiamo le vittime degli orribili attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele. Rendiamo omaggio ai cittadini israeliani e stranieri massacrati quel giorno e ci uniamo alle loro famiglie e ai loro cari. Ricordiamo anche i feriti e coloro che sono stati presi in ostaggio. Non dimenticheremo mai. Nulla può giustificare un tale terrore, e non deve mai più accadere. L’UE difenderà sempre il diritto di Israele di esistere in pace e sicurezza. La soluzione dei due Stati rimane l’unica via percorribile per una pace giusta e duratura in Medio Oriente”. Lo scrive su X António Costa, presidente del consiglio Ue.

Today we remember the victims of the horrific Hamas attacks of 7 October 2023 in Israel.



We pay tribute to the Israeli and foreign citizens massacred that day and stand with their families and loved ones. We also remember the injured and those taken hostage.



We will never… — António Costa (@eucopresident) October 7, 2026



“L’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023 segna una profonda frattura. Ricordiamo le vittime, condividiamo il loro dolore. All’antisemitismo dobbiamo opporci con ancora maggiore determinazione. Le ebree e gli ebrei devono poter vivere qui senza paura”. Lo scrive su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 markiert einen tiefen Einschnitt. Wir gedenken der Opfer, wir teilen ihren Schmerz.



Antisemitismus müssen wir umso entschiedener entgegentreten. Jüdinnen und Juden sollen hier ohne Angst leben können. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2026





“3 anni che gli attacchi terroristici barbari di Hamas hanno causato la morte di oltre 1200 persone, tra cui 51 dei nostri compatrioti. 3 anni che condividiamo il dolore dello Stato di Israele e delle famiglie colpite dal lutto. 3 anni dopo, non dimentichiamo né i nomi, né i volti: quelli di Maya, di Ohad, di Valentin e di tanti altri. Combattere l’antisemitismo e il terrorismo, ovunque e sempre, lavorare per la pace e la sicurezza di tutti: questo è l’impegno della Francia”. Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron.