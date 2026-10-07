Il 7 ottobre, tre anni fa: i messaggi dei leader europei a Israele

ROMA – Il 7 ottobre, tre anni fa. L’attacco lanciato da Hamas contro i kibbutz vicini a Gaza, alle 6.29 del mattino: 1.200 morti, 251 rapiti. Oggi è il giorno della commemorazione, in Israele. E tutti i leader europei e mondiali stanno pian piano pubblicando sui social messaggi di solidarietà e cordoglio.
“Gli attacchi del 7 ottobre sono stati un atto barbaro di terrore. Oggi, ci uniamo a Israele nel ricordare ogni vita strappata e distrutta dalle mani dei terroristi di Hamas. I nostri pensieri sono con le vittime, i sopravvissuti, le loro famiglie e tutti coloro che continuano a portare il dolore di quel terribile giorno. Dobbiamo fermamente respingere ogni forma di antisemitismo in tutta Europa. Le comunità ebraiche devono poter vivere apertamente, in sicurezza e senza paura. Hamas ha portato sofferenze indicibili al popolo israeliano e ha lasciato devastazione nel suo cammino. Hamas deve deporre le armi affinché il Piano di Pace per Gaza possa andare avanti”. Lo scrive su X Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri.
“Oggi ricordiamo le vittime degli orribili attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele. Rendiamo omaggio ai cittadini israeliani e stranieri massacrati quel giorno e ci uniamo alle loro famiglie e ai loro cari. Ricordiamo anche i feriti e coloro che sono stati presi in ostaggio. Non dimenticheremo mai. Nulla può giustificare un tale terrore, e non deve mai più accadere. L’UE difenderà sempre il diritto di Israele di esistere in pace e sicurezza. La soluzione dei due Stati rimane l’unica via percorribile per una pace giusta e duratura in Medio Oriente”. Lo scrive su X António Costa, presidente del consiglio Ue.
“L’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023 segna una profonda frattura. Ricordiamo le vittime, condividiamo il loro dolore. All’antisemitismo dobbiamo opporci con ancora maggiore determinazione. Le ebree e gli ebrei devono poter vivere qui senza paura”. Lo scrive su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz.
“3 anni che gli attacchi terroristici barbari di Hamas hanno causato la morte di oltre 1200 persone, tra cui 51 dei nostri compatrioti. 3 anni che condividiamo il dolore dello Stato di Israele e delle famiglie colpite dal lutto. 3 anni dopo, non dimentichiamo né i nomi, né i volti: quelli di Maya, di Ohad, di Valentin e di tanti altri. Combattere l’antisemitismo e il terrorismo, ovunque e sempre, lavorare per la pace e la sicurezza di tutti: questo è l’impegno della Francia”. Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron.