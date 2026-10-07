Crosetto: “Proteggere il mare significa proteggere la nostra sicurezza e la nostra economia”

ROMA – “Proteggere il mare significa proteggere ciò che attraverso il mare ci rende forti: la nostra sicurezza, la nostra economia, la nostra libertà“. Il ministro della Difesa Guido Crosetto lo scrive su X, mentre partecipa a Venezia al XV Trans-Regional Seapower Symposium.

“Il mare non ci separa dal mondo. Ci rende parte del mondo. Non è soltanto uno spazio geografico o operativo: è un complesso sistema di connessioni da cui dipendono sicurezza, economia e tecnologia globale. È questo il senso più profondo del confronto di oggi a Venezia, al XV Trans-Regional Seapower Symposium, insieme ai rappresentanti di oltre 70 Marine. Viviamo in un tempo nel quale ciò che accade a migliaia di chilometri da noi può produrre conseguenze immediate sulla nostra sicurezza, sulla nostra economia, sulla vita quotidiana dei nostri cittadini. Lo vediamo a Hormuz e a Bab el-Mandeb. Lo vediamo nel Mar Rosso”, scrive Crosetto.

“Ma esiste un fronte che non vediamo: è sotto la superficie del mare, dove passano cavi, energia, dati e infrastrutture essenziali che spesso non vediamo, ma dalle quali dipendiamo ogni giorno. E lo vediamo nella velocità con cui tecnologia, droni, sistemi autonomi, cyber e intelligenza artificiale stanno cambiando il modo stesso di concepire la Difesa. Una tecnologia che non aspetta le nostre procedure. Una parte importante dei futuri equilibri di potere si giocherà proprio sulla capacità di governare questa accelerazione tecnologica, La vera competizione infatti sta nel possedere la tecnologia migliore quanto nel trasformarla più rapidamente in capacità operativa”, segnala il ministro.

“Per questo nessun Paese può pensare di affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti. Servono cooperazione, interoperabilità, capacità industriale, innovazione e, soprattutto, la capacità di trasformare rapidamente la tecnologia in strumenti concreti di sicurezza. Proteggere il mare significa proteggere ciò che attraverso il mare ci rende forti: la nostra sicurezza, la nostra economia, la nostra libertà. Venezia lo aveva capito secoli fa. Oggi dobbiamo tornare a comprenderlo fino in fondo”, conclude Crosetto.