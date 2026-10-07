L’ultima volta di Messi con la 10 dell’Argentina, in un mare di lacrime | VIDEO

ROMA – Al minuto 10 il pallone si è fermato per acclamazione. E gli 85.000 del Monumental di Buenos Aires hanno prodotto un boato, come a far brillare un rito quasi funereo: un minuto per Leo Messi, all’interno del suo “ultimo tango”, l’ultima partita con l’Argentina. La partita con il piccolo Benin (mai uscito prima dall’Africa) è finita 3-0, ma è una notazione puramente statistica.

Minute 10 tribute for Lionel Messi. 🔟🩵🤍 pic.twitter.com/vUcKILVznI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Il cerimoniale (disordinato e quindi perfettamente riuscito) era cominciato con l’autobus della Seleción che avanzava a fatica tra la folla. Messi, dal finestrino, si asciugava le lacrime. Nel pomeriggio l’Università di Buenos Aires gli aveva consegnato una laurea honoris causa, nella sede della Federazione. Lui, che in passato aveva confessato il rammarico di non aver studiato di più, aveva rivendicato il titolo “dottore onorario”. Fuori, i tifosi intanto avevano srotolato una bandiera gigantesca con il suo volto e una dedica: “La gioia della mia vita”.

In campo è entrato con i tre figli per mano, mentre dal palco moglie e madre, Antonela Roccuzzo e Celia Cuccittini, lo guardavano commosse pure loro. Distesa sul prato una maglia albiceleste grande quanto un’aia, con un “Gracias” sopra il 10. L’inno lo ha cantato Fabio Santana, veterano della guerra delle Falkland, accanto a uno striscione che proclamava “Le Malvinas sono argentine”, lo stesso che i giocatori avevano alzato dopo il 2-1 all’Inghilterra nella semifinale mondiale. Messi nel frattempo rischiava la disidratazione per il profluvio di lacrime ininterrotte.

Si è giocato anche un po’ a calcio, a voler essere pedanti. Nel primo tempo Messi ha faticato: tre tiri tra il 7′ e il 33′, tutti senza precisione né forza. Dopo l’intervallo s’è svegliato dal torpore. Un suo calcio d’angolo ha permesso a Nicolás Otamendi di sbloccare la partitella con una conclusione al volo di destro, firmando il suo congedo parallelo alla Nazionale (che nessuno s’è filato). Tredici minuti più tardi poi, Messi ha servito dalla destra Nico Paz, e il fuoriclasse del Como ha piazzato uno splendido tiraggiro di sinistro, all’incrocio: ovviamente tutti sono corsi a festeggiare il sessantasettesimo assist di Leo con l’Argentina. Al 71′, infine, il rigore. Marcel Soukè Dandjinou, il portiere del Benin, aveva detto a Marca che se gli fosse capitata questa straordinaria occasione non l’avrebbe sprecata facendo inutili regali al mito. E allora il mito ha atteso teatralmente a lungo prima di calciare, poi ha sparato con potenza sotto la traversa. Gol numero 126.

#AD10S 🐐



⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0



🗣️ Otro más. En su noche.



Quisiera que esto dure para siempre 🎵 pic.twitter.com/gN10KPICGY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Il resto è stato un inventario di sfumature: un’occasione clamorosa fallita di destro, un palo al novantesimo e, all’ultimo tocco, una punizione volata sopra la traversa. Al triplice fischio, uno spettacolo di droni ha dipinto nel cielo il suo volto e il ringraziamento a un uomo che di Palloni d’Oro ne ha vinti otto.

Il bilancio di Messi in Nazionale è quasi imbarazzante: 21 anni di nazionale, 208 presenze (record assoluto), 126 reti. Un Mondiale (2022), due Coppe America (2021 e 2024), l’oro olimpico del 2008. E due finali iridate perse, Brasile 2014 e Nord America 2026, a ricordare che la costruzione delle leggende passa per i tonfi, altrimenti sai che noia. L’ultima ferita appena due mesi e mezzo fa: lo 0-1 con la Spagna nel New Jersey, Messi che lascia il campo in lacrime (ancora) dopo l’eliminazione mondiale. Allora scrisse, in calce alla carriera che sta chiudendo: “Ho dato tutto; non ho più nulla da dare, e inoltre ci sono grandi giovani giocatori che stanno emergendo e che meritano la loro occasione”.

Messi ha 39 anni e un contratto con l’Inter Miami fino al 2028. Non ha finito. Anche se dopo la morte del padre Jorge, due mesi fa, aveva lasciato intendere che ci siamo quasi, per ora è l’Albiceleste a restare senza di lui. Un pezzo di mitologia alla volta, da riporre con cura.