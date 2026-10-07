L’oroscopo di mercoledì 7 ottobre

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Se hai un’attività indipendente puoi davvero sperare in una grande intuizione. Favorito chi ha già un amore e vuole convivere o sposarsi.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Giornata concreta e realizzativa, come piace a te. Chi ha concretezza nei propri propositi e sa di valere, sia nell’amore che nel lavoro otterrà moltissimo. Ci vuole pazienza, tutto è in revisione.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
In questo momento devi divertirti e liberare la mente da ogni pensiero. Giornata buona, ma sembri disorientato.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Spazza la malinconia, i rapporti più complicati potrebbero essere con familiari o parenti; oggi rischi di mandare a qual paese un po’ troppa gente, il problema è che per vari motivi sei diventato intollerante.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Ci vuole pazienza, sei sottoposto ad una discreta quota di stress. Nel pomeriggio sei teso. Chi è solo in amore per ora non cerca novità.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Potrai coronare un sogno, magari anche ottenere di più da una persona che già da tempo sta facendo orecchie da mercante rispetto alle tue richieste e alle tue esigenze.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
E’ una situazione eccellente per i sentimenti a meno che tu non stia pensando a persone che non meritano la tua attenzione. In discussione un rapporto di lavoro, spese di troppo.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Attenzione ai soldi, ricordo ancora una volta che non devi scoraggiarti anche se nell’ambito del lavoro è richiesta una mediazione. Sarà bene che qualcuno abbia più tempo per amare.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Incontri favoriti; addirittura in questo momento, nonostante tu non sia una persona che ama legarsi mani e piedi, potresti subire l’influenza di un ex o tornare ad amare in esclusiva!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Una giornata agitata, è probabile che tu stia in un posto desiderando di stare altrove. Ripresa buona nel lavoro, ma in amore no…
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata da protagonista, piena di cose da fare, progetti valutati come favorevoli. In amore attento alle storie doppie perché in un periodo così fertile possono capitare più occasioni. Novità per chi si è separato!