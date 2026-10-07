La Russia dica cosa sa sulla peste: la richiesta formale degli Stati Uniti

ROMA – Gli Stati Uniti vogliono approfondire i rischi di una possibile epidemia di peste in Russia, vederci chiaro. E ora hanno intensificato la richiesta alla Russia di informazioni, emettendo una comunicazione diplomatica formale, detta démarche.



“Abbiamo richiesto ufficialmente ulteriori informazioni al governo russo”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato. “Siamo inoltre in contatto ufficiale con altri Paesi in tutto il mondo per condividere informazioni”.

Anche l’amministrazione Trump sta faticando a ottenere risposte chiare sulla morte di una ricercatrice russa che lavorava all’Istituto di ricerca anti-peste di Irkutsk, in Siberia. E dopo giorni di reticenze da parte dei funzionari russi ha intensificato la sua pressione diplomatica,

“È ovviamente dovere della Russia condividere maggiori informazioni con il mondo”, ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Rubio. “Forse è più grave di quanto pensassimo. Non lo sappiamo, ma credo che in questo momento, viste le informazioni limitate di cui disponiamo, sarebbe imprudente fare delle ipotesi”.



I funzionari statunitensi sono in contatto con il governo russo già da venerdì scorso. Martedì il presidente Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca di avere “una telefonata programmata” con Vladimir Putin per parlare della questione, “molto presto”. Ha aggiunto che le agenzie statunitensi avrebbero fornito maggiori informazioni “probabilmente domani”.