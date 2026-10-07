Le previsioni meteo di mercoledì 7 ottobre

(da ilMeteo.it)

NORD

Arriva una perturbazione atlantica. La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo al Nordovest con precipitazioni via via più diffuse che in serata e nottata si porteranno anche verso il Nordest. Non si potranno escludere dei temporali, anche forti in Lombardia. Venti meridionali con locali rinforzi sull’Adriatico. Moto ondoso in aumento. Calo termico.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione è in diminuzione, ma nonostante ciò non ci saranno ancora precipitazioni di rilievo sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un generale aumento della nuvolosità con cielo anche coperto sui settori tirrenici. Verso sera inizierà a peggiorare in Toscana con piogge e locali temporali. Venti che soffieranno da sud, mare Adriatico molto mosso. Calo termico.

SUD e SICILIA

La pressione si è abbassata sulle nostre regioni e un impulso instabile interesserà in questa giornata la Campania con piogge sparse. Sul resto dei settori il cielo sarà molto nuvoloso, ma non ci saranno precipitazioni importanti se non qualcuna debole e intermittente su Puglia meridionale e Calabria. Venti meridionali, mari generalmente poco mossi. Temperature massime in locale aumento.