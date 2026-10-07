Binaghi: “Alle Finals abbiamo avuto il Covid, ora lo stop di Sinner”

ROMA – Lo stop a tempo non determinato di Sinner come il Covid. Per Angelo Binaghi è una iattura: le Atp Finals di Torino sono il torneo del numero 1 al mondo del tennis, e il presidente della Fitp assorbe il forfait con fatalismo: “Abbiamo avuto il Covid – dice appunto intervistato dalla Stampa – Berrettini che si ritira dopo un match, Musetti che si qualifica all’ultimo game e ora la rinuncia di Sinner: direi che in questi anni le Atp Finals di Torino non si sono fatte mancare nulla“.

“Il bene più importante sono le sue condizioni e il suo futuro, Jannik ha 25 anni e può durarne altri 10. È una Formula uno, ogni volta che va in campo vince o ci arriva molto vicino. Non può vivacchiare. Il suo stop non è frutto di un trauma o di una rottura, ma un’infiammazione difficile da gestire. Ergo, bisogna aver pazienza e andarci molto cauti. Sapere di più, ai fini della salute di Jannik, sarebbe stato totalmente ininfluente. Conta che venga curato nel migliore dei modi e che sappia come in caso di bisogno la federazione sia pronta a correre”.

Non è la prima volta che Binaghi “subisce” un ritiro di Sinner in patria, nel 2024 aveva saltato gli Internazionali. “Più traumatizzante allora”, dice. “In quell’anno c’era un’attesa spasmodica per la sua presenza, dal 1976 Panatta nessun italiano aveva più trionfato al Foro Italico e lui arrivava sospinto dai pronostici. Adesso ha vinto gli Internazionali, due volte di fila Wimbledon, cinque Master 1000 di fila e due volte consecutive le Finals. Fa male, la sua assenza a Torino è dolorosa, però il momento è diverso”.

Ma Binaghi condivide poco le preoccupazioni e le lamentele dei giocatori per il calendario troppo fitto: “Fino a che i tennisti trovano il tempo di giocare esibizioni come la Laver cup o il Six Kings Slam, ci sono i margini per la programmazione”.

Senza Sinner, e il suo ombrello, Cobolli sentirà la pressione di essere l’unico italiano alle Finals?



Binaghi commenta a modo suo anche la scelta di Malagò commissario di Malagò. I due non sono proprio alleati, storicamente: “Non ero presente. Il tennis oggi mi impone delle priorità e poi non sono in grado di capire logiche e dinamiche del Coni, è conclamato. Dico solo che in un nostro circolo senza tessera non si può neanche palleggiare. Credo sia la prima e unica volta al mondo in cui viene nominato Commissario la persona per la quale si è commissariato”.