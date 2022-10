Sulle strade del Friuli Venezia Giulia arrivano i dissausori per gli animali

TRIESTE- Mezzo milione di euro destinato a installare sulle strade regionali e comunali del Friuli Venezia Giulia dissuasori ottici e acustici, per la fauna selvatica. A stanziare il contributo è la Regione, e ad annunciare la novità in una nota è il consigliere regionale Elia Miani della Lega che ricorda: “Era il 18 febbraio del 2021 quando il Consiglio regionale approvò la mia mozione” su questo tema. “Vedere oggi i risultati di quell’impegno è motivo di ampia soddisfazione. Il più grande riconoscimento, tuttavia, sarà sapere che le strade più soggette a incidenti con la fauna selvatica saranno più sicure, prevenendo danni alle automobili e conseguenze pericolose per la vita, delle persone come degli animali”.

Il primo bando “approvato oggi con delibera di giunta, prevede un massimale di 10.000 euro per ciascun Comune e di 100 per chilometro di strada gestita sul territorio regionale per gli altri Enti gestori come Edr, Fvg Strade e Anas, al fine di commisurare il massimale in ragione dell’attesa chilometrica complessiva in gestione”. Diverse le premialità previste, e Miani spiega: “La prima è che si tenga conto dell’incidentalità dei tratti stradali oggetto di interventi, sia in termini generali (35 punti), sia specifica in relazione al numero di incidenti con animali negli ultimi anni (tre punti per ogni incidente, fino a un massimo di 35 punti). Inoltre, una premialità di 20 punti è assegnata in caso di cofinanziamento dell’intervento con risorse non di derivazione regionale, mentre fino a ulteriori 10 punti saranno assegnati nel caso di interventi in Comuni montani e parzialmente montani”.

