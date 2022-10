In provincia di Reggio Emilia un festival dedicato all’enigmistica

Reggio Emilia – Sudoku e Cruciverba in formato maxi in cui tutti potranno cimentarsi liberamente e persino una gara internazionale- con 110 partecipanti- di cubo di Rubik. A Bagnolo in Piano in provincia di Reggio Emilia, dal 13 al 16 ottobre prossimi, ritorna per la seconda edizione il Festival dell’Enigmistica, l’unica manifestazione italiana interamente dedicata ai giochi della mente con sfide “seriamente giocose”, e un approccio didattico. In palio numerosi premi (a partire dal titolo di “enigmista dell’anno”, conquistato nel 2021 dal carpigiano Andrea Baracchi), ma soprattutto tanto “sano e intelligente divertimento”.



Dopo il successo della prima edizione, il festival ha ottenuto quest’anno il patrocinio, oltre a quello della Provincia di Reggio Emilia, anche della Regione Emilia-Romagna, dell’Ufficio scolastico regionale e di Unindustria, “a testimonianza della sua riconosciuta valenza educativa e di promozione del territorio”, commentano gli organizzatori della manifestazione. Anche l’edizione 2022, promettono, “continuerà a investire su formazione, cultura e nuove generazioni, avendo nel coinvolgimento della scuola il suo baricentro naturale, oltre ovviamente a gare di enigmistica, momenti di gioco, svago e distrazione con­sapevole”. Negli spazi dell’evento, oltre a momenti organizzati dalle scuole del territorio, sarà allestito un labirinto percorribile da cui uscire “aguzzando l’ingegno”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it