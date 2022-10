Una “festa infinita” per i primi 100 anni di Riccione

RICCIONE – Una “festa infinita” scandisce le celebrazioni per il centenario di Riccione, in provincia di Rimini. Un secolo, da quando il 19 ottobre del 1922 venne emanato il decreto regio che sostanziò l’autonomia della Perla Verde da Rimini, da festeggiare tra concerti, teatro, mostre e tante occasioni di divertimento, coinvolgendo tutta la comunità e, si spera, anche i turisti.



Tra i protagonisti Ron, Paolo Fresu, Stefano Massini e Pupi Avati

La città “ha voglia di mettersi in gioco”, sottolineano alla stampa presentando questa mattina il calendario degli appuntamenti di ottobre la sindaco Daniela Angelini e la sua vice Sandra Villa. Appuntamenti che hanno come fil rouge “la comunità, l’identità, le emozioni, la gioia e la qualità”. A partire dalla veste grafica rinnovata rispetto a quella scelta dalla precedente giunta: il simbolo dell’infinito animato da tanti colori. Già oggi tutti gli operatori della città riceveranno un social media kit per brandizzzare le loro comunicazioni.



La “festa infinita”, entrano nel dettaglio, parte stasera con il Balamondo world music festival diretto da Mirko Casadei e il concerto di Ron con 16 elementi sul palco, a cui seguirà domani quello del jazzista Paolo Fresu dedicato a David Bowie. Domenica 9 ottobre saranno invece protagonisti prima l’ospedale Ceccarini, inserito tra i 13 nosocomi storici d’Italia, che aprirà le porte ai cittadini per mostrare i suoi valori storici e culturali; e poi Pupi Avati per un incontro con i riccionesi anche per presentare il film “Dante” che sarà proiettato in serata al Cinepalas. Al regista sarà chiesta la disponibilità per realizzare dei laboratori per i ragazzi.

Per la grande festa del 19 ottobre anche una sirena sospesa in un flute

Martedì 11 l’ospite speciale sarà la nave Amerigo Vespucci, per un evento lungo tutto il giorno che coinvolgerà anche le scuole: dall’imbrunire la nave sarà illuminata dal tricolore e i fuochi d’artificio saluteranno la sua partenza alle 21.30.

In avvicinamento alla data clou del 19 ottobre, ecco la 17esima edizione di Ciocopaese, tre giorni dedicati al cioccolato dal 14 al 16 ottobre, e per la vigilia di martedì 18 il Tony award, l’Oscar del teatro, Stefano Massini metterà in scena L’alfabeto delle emozioni. Il 19 ottobre la grande festa si apre a Villa Lodi Fè all’ora dell’aperitivo, tra dj set, taglio della torta, spettacoli di funamboli e diverse sorprese che sindaco e vice non svelano.

E a Villa Mussolini gli scatti di Pico, il fotografo della Perla Verde da bere

Ma non finisce qua perché si prosegue con Francesco Gabellini domenica 23 ottobre e la sua opera teatrale “Riccione 100 racconti di riviera”; con il ponte di Halloween per il quale la giunta con la squadra eventi lavora a un appuntamento per famiglie e giovani; diverse presentazioni di libri di autori locali sulla storia della città; e le attività al Museo del territorio e in Biblioteca. Infine il capitolo mostre: grande attesa per la personale del mosaicista Luca Barberini a Villa Franceschi, dal 22 ottobre all’8 gennaio, che permetterà al Comune non solo di acquisire l’opera per il centenario Folla, ma anche di entrare nel circuito della Biennale del mosaico di Ravenna. A Villa Mussolini, invece, un viaggio nel passato attraverso 30 scatti di Pico, al secolo Epimaco Zangheri, storico fotografo della Perla Verde.

