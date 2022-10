L’Open day di ITS-ICT Academy fa tappa a Roiate

ROMA – Si è svolto questa mattina a Roiate un nuovo appuntamento con gli Open Day di ITS-ICT Academy, le giornate di presentazione dei corsi del nuovo ITS dedicato ai mestieri dell’information Tecnology. Dopo gli appuntamenti a Sacrofano, agli istituti ‘Armellini‘ e ‘Piero Calamandrei‘ di Roma, e all’Università Sapienza questa mattina le aziende partner hanno incontrato gli studenti nell’edificio comunale. Quattro i corsi in partenza il 24 ottobre, tutti dedicati alle nuove tecnologie digitali. Programmatori, data scientist, sviluppatori di app sono solo alcuni delle figure lavorative che potranno ricoprire gli studenti dell’ITS-ICT Academy.



Durante gli Open Day, gli aspiranti studenti hanno la possibilità di confrontarsi con i responsabili dell’Its e con i professionisti della aziende partner. Gli Its, infatti, sono corsi professionalizzanti realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese. Il loro obiettivo è formare professionisti con le competenze tecniche più richieste dalle aziende, pronti a entrare nel mondo del lavoro. Il secondo anno dell’ITS-ICT Academy, infatti, sarà svolto interamente all’interno delle aziende partner.



Per chi vuole conoscere le opportunità del nuovo Its, è in programma un altro Open Day a Rocca Propria (RM) l’11 ottobre alle 15 presso l’XI Comunità montana dei Castelli romani e prenestini (Via della Pineta, 117). È possibile iscriversi ai corsi fino al 12 ottobre.

