Presto in Aula la Pdl che incentiva l’insediamento del personale sanitario nel cratere marchigiano

ANCONA – Approderà presto in Aula consiliare la proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri Gianluca Pasqui e Jessica Marcozzi (FI, Pasqui primo firmatario) finalizzata a promuovere l’insediamento, nei comuni del cratere sismico, di personale dipendente del servizio sanitario. Il via libera è arrivato dalla Commissione Sanità (presieduta da Elena Leonardi, FdI, vicepresidente Simona Lupini, Misto) che ha anche recepito diverse proposte emendative che hanno rafforzato gli obiettivi della legge.

COPERTURA FINANZIARIA DI 300.000 EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2023 E 2024

Da segnalare, in tal senso, quello che elimina il presupposto dimensionale demografico dei singoli comuni per l’ottenimento dei contributi per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l’insediamento del personale sanitario e che, di conseguenza, determina la possibilità di realizzarli per tutti quelli ricompresi nel cratere sismico. Nell’articolato vengono inoltre previsti incentivi a progetti di residenzialità e recupero immobiliare per favorire l’insediamento di personale medico sanitario. Per le finalità previste dalla legge è prevista una copertura finanziaria di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Relatori sul provvedimento il consigliere Gianluca Pasqui per la maggioranza e Romano Carnacini (Pd) per la minoranza.

In chiusura di lavori, la presidente Elena Leonardi, risultata eletta in Senato alle politiche del 25 settembre scorso e quindi in procinto di lasciare la presidenza della Commissione, ha voluto salutare e ringraziare tutti i commissari per l’impegno, la collaborazione e la capacità di approfondimento dei diversi atti esaminati. “Ritengo che abbiamo svolto tutti un ottimo lavoro– ha affermato Leonardi– esaminando ogni atto con massima attenzione e serietà e licenziando buoni provvedimenti”.

