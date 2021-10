A Trieste raffiche di bora oltre i 100 chilometri orari

TRIESTE – Trieste si è svegliata sferzata dalle forti raffiche di bora, che nel pomeriggio e domani potrebbero superare i 100 chilometri all’ora. Le previsioni sono dell’Osmer, l’osservatorio meteorologico regionale, che ha annunciato vento in aumento. Primi disagi già questa mattina, con il villaggio di stand della regata Barcolana, che si disputerà domenica, chiuso per sicurezza, proprio per il vento che sulle rive cittadine soffia con maggior intensità.

La bora è prevista quindi in ulteriore intensificazione, moderata invece nella giornata di sabato e in leggero calo domenica, quando però non sono escluse ancora raffiche a tratti molto forti.